KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von KRONES. Das Papier von KRONES gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 134,00 EUR abwärts.

Die KRONES-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 134,00 EUR. In der Spitze fiel die KRONES-Aktie bis auf 133,60 EUR. Bei 135,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 7.068 KRONES-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Gewinne von 8,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,20 EUR am 07.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,22 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für KRONES-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,97 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die KRONES-Aktie bei 169,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,19 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat KRONES mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,57 Prozent gesteigert.

Experten gehen davon aus, dass KRONES im Jahr 2025 10,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

