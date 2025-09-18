DAX23.740 +0,3%ESt505.487 +0,6%Top 10 Crypto16,35 -1,2%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1757 -0,3%Öl67,06 -0,7%Gold3.655 +0,3%
Airbus Analyse: Goldman Sachs erhöht Einstufung der Aktie auf Buy Airbus Analyse: Goldman Sachs erhöht Einstufung der Aktie auf Buy
Infineon-Aktie im Wandel: Rückkaufprogramm, Thailand-Verkauf - Neuausrichtung? Infineon-Aktie im Wandel: Rückkaufprogramm, Thailand-Verkauf - Neuausrichtung?
Aktienkurs aktuell

KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag auf grünem Terrain

19.09.25 09:27 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von KRONES gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die KRONES-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 121,80 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
122,00 EUR -0,40 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 121,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die KRONES-Aktie bei 122,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 121,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.998 KRONES-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,70 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,20 EUR ab. Mit Abgaben von 17,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,96 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 164,67 EUR für die KRONES-Aktie aus.

KRONES ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,19 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KRONES einen Umsatz von 1,31 Mrd. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,91 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

Nachrichten zu KRONES AG

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
18.09.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
18.09.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025KRONES BuyBaader Bank
18.09.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
12.09.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
18.09.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025KRONES BuyBaader Bank
12.09.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
26.08.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
18.09.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

