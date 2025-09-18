KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von KRONES gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die KRONES-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 121,80 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 121,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die KRONES-Aktie bei 122,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 121,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.998 KRONES-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,70 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,20 EUR ab. Mit Abgaben von 17,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,96 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 164,67 EUR für die KRONES-Aktie aus.
KRONES ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,19 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KRONES einen Umsatz von 1,31 Mrd. EUR eingefahren.
Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,91 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie
KRONES-Aktie weiter auf Talfahrt nach Kapitalmarkttag - Exane stuft ab
KRONES-Aktie verliert nach durchwachsenem Kapitalmarkttag
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 5 Jahren abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf KRONES
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KRONES
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Krones AG
Nachrichten zu KRONES AG
Analysen zu KRONES AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.2025
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.2025
|KRONES Buy
|Baader Bank
|18.09.2025
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12.09.2025
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.2025
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.2025
|KRONES Buy
|Baader Bank
|12.09.2025
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.2025
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.2025
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.05.2025
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.01.2025
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.11.2024
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|05.11.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|04.08.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.05.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.02.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KRONES AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen