KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von KRONES gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die KRONES-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 121,80 EUR zu.

Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 121,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die KRONES-Aktie bei 122,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 121,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.998 KRONES-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,70 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,20 EUR ab. Mit Abgaben von 17,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,96 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 164,67 EUR für die KRONES-Aktie aus.

KRONES ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,19 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KRONES einen Umsatz von 1,31 Mrd. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,91 EUR fest.

