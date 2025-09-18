KRONES Aktie News: KRONES am Mittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von KRONES. Das Papier von KRONES gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 121,20 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:38 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 121,20 EUR. Bei 121,00 EUR markierte die KRONES-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 121,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.466 KRONES-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,30 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 100,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,33 Prozent würde die KRONES-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,96 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die KRONES-Aktie bei 164,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte KRONES am 30.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,21 EUR gegenüber 2,19 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. KRONES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,91 EUR je KRONES-Aktie belaufen.

