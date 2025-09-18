DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,14 -2,5%Dow46.161 ±0,0%Nas22.533 +0,3%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1748 -0,3%Öl66,68 -1,2%Gold3.669 +0,7%
Aktie im Fokus

KRONES Aktie News: KRONES am Freitagnachmittag stabil

19.09.25 16:10 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von KRONES. Anleger zeigten sich zuletzt bei der KRONES-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 121,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
122,00 EUR -0,40 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:44 Uhr bei 121,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der KRONES-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 122,20 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die KRONES-Aktie bis auf 120,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.099 KRONES-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (100,20 EUR). Abschläge von 17,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,96 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 164,67 EUR.

Am 30.07.2025 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KRONES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,32 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

Nachrichten zu KRONES AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
18.09.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
18.09.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025KRONES BuyBaader Bank
18.09.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
12.09.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
