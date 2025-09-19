DAX23.478 -0,7%ESt505.432 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.255 -0,1%Nas22.676 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1764 +0,2%Öl66,22 -0,7%Gold3.718 +0,9%
So entwickelt sich KRONES

KRONES Aktie News: KRONES am Montagnachmittag mit roter Tendenz

22.09.25 16:11 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 121,20 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
120,80 EUR -1,20 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die KRONES-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 121,20 EUR abwärts. In der Spitze büßte die KRONES-Aktie bis auf 120,20 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 120,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.888 KRONES-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der KRONES-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,33 Prozent würde die KRONES-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,60 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,96 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 164,67 EUR.

KRONES ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,21 EUR. Im letzten Jahr hatte KRONES einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,32 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,31 Mrd. EUR in den Büchern standen.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

Bildquellen: Krones AG

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
12:56KRONES KaufenDZ BANK
18.09.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
18.09.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025KRONES BuyBaader Bank
18.09.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
