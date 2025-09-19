KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag verlustreich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 121,00 EUR.
Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:01 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 121,00 EUR. Bei 120,60 EUR markierte die KRONES-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 120,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.373 KRONES-Aktien den Besitzer.
Bei 145,80 EUR markierte der Titel am 14.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 20,50 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,19 Prozent würde die KRONES-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 2,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,96 EUR je KRONES-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 164,67 EUR für die KRONES-Aktie.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte KRONES am 30.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,32 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,31 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,91 EUR je Aktie belaufen.
Name
Hebel
KO
Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu KRONES AG
Analysen zu KRONES AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.2025
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.2025
|KRONES Buy
|Baader Bank
|18.09.2025
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12.09.2025
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.2025
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.2025
|KRONES Buy
|Baader Bank
|12.09.2025
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.2025
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.2025
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.05.2025
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.01.2025
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.11.2024
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|05.11.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|04.08.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.05.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.02.2021
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
