KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Montagmittag nordwärts

Die Aktie von KRONES gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 127,20 EUR zu.

Die KRONES-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:44 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 127,20 EUR. Die KRONES-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 128,40 EUR aus. Bei 127,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.987 KRONES-Aktien.

Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die KRONES-Aktie derzeit noch 14,62 Prozent Luft nach oben. Bei 100,20 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die KRONES-Aktie mit einem Verlust von 21,23 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,97 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 158,71 EUR.

Am 07.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,08 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat KRONES 1,38 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass KRONES ein EPS in Höhe von 9,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

