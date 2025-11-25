DAX23.244 ±0,0%Est505.535 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1532 +0,1%Öl63,26 -0,2%Gold4.131 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen fest -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla im Fokus
Top News
Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor
Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Notierung im Fokus

KRONES Aktie News: KRONES zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

25.11.25 12:05 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von KRONES. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 127,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
126,80 EUR -0,60 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:38 Uhr ging es für das KRONES-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 127,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die KRONES-Aktie bei 127,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 127,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.943 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 100,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 21,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,60 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 158,71 EUR je KRONES-Aktie aus.

KRONES ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,38 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,88 EUR je KRONES-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor einem Jahr verdient

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 10 Jahren verdient

Krones: Noch viel Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf KRONES

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KRONES

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Krones

Nachrichten zu KRONES AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
20.11.2025KRONES BuyWarburg Research
10.11.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025KRONES KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.11.2025KRONES BuyWarburg Research
10.11.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025KRONES KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.09.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KRONES AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen