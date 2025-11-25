KRONES Aktie News: KRONES zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von KRONES. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 127,40 EUR zu.

Um 11:38 Uhr ging es für das KRONES-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 127,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die KRONES-Aktie bei 127,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 127,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.943 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 100,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 21,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass KRONES-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete KRONES 2,60 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 158,71 EUR je KRONES-Aktie aus.

KRONES ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,38 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,88 EUR je KRONES-Aktie belaufen.

