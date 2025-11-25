KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich KRONES

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 126,60 EUR abwärts.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,80 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2025. Gewinne von 15,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 100,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,80 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2025. Gewinne von 15,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 100,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,97 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 158,71 EUR an.

Am 07.11.2025 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,15 EUR, nach 2,08 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,32 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,38 Mrd. EUR ausgewiesen.

Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,88 EUR je Aktie.

