KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Montagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von KRONES. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 127,00 EUR zu.
Um 15:52 Uhr sprang die KRONES-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 127,00 EUR zu. Die KRONES-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 128,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 127,00 EUR. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.540 Stück gehandelt.
Am 14.05.2025 markierte das Papier bei 145,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 14,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,20 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 21,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2024 2,60 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,97 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 158,71 EUR für die KRONES-Aktie aus.
Am 07.11.2025 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 2,08 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1,38 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 1,32 Mrd. EUR umgesetzt.
Von Analysten wird erwartet, dass KRONES im Jahr 2025 9,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|KRONES Buy
|Warburg Research
|10.11.2025
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
