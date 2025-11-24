DAX23.283 +0,8%Est505.547 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.730 +2,1%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,46 -0,1%Gold4.091 +0,6%
Blick auf Aktienkurs

KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Montagnachmittag fester

24.11.25 16:10 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Montagnachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von KRONES. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 127,00 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
127,40 EUR 3,00 EUR 2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die KRONES-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 127,00 EUR zu. Die KRONES-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 128,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 127,00 EUR. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.540 Stück gehandelt.

Am 14.05.2025 markierte das Papier bei 145,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 14,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,20 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 21,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,60 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,97 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 158,71 EUR für die KRONES-Aktie aus.

Am 07.11.2025 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 2,08 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1,38 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 1,32 Mrd. EUR umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass KRONES im Jahr 2025 9,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

Nachrichten zu KRONES AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
20.11.2025KRONES BuyWarburg Research
10.11.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025KRONES KaufenDZ BANK
