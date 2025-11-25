KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Nachmittag ins Plus

KRONES im Fokus

Die Aktie von KRONES gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die KRONES-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 128,40 EUR.

Das Papier von KRONES legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 128,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die KRONES-Aktie bei 128,60 EUR. Mit einem Wert von 127,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der KRONES-Aktie belief sich zuletzt auf 8.771 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 11,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,96 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,97 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,60 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 158,71 EUR.

Am 07.11.2025 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,08 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat KRONES im vergangenen Quartal 1,38 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KRONES 1,32 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,88 EUR je KRONES-Aktie.

