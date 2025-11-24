DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,07 -0,7%Gold4.073 +0,2%
KRONES Aktie News: KRONES reagiert am Vormittag positiv

24.11.25 09:25 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie von KRONES gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
127,40 EUR 3,00 EUR 2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die KRONES-Aktie konnte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 126,20 EUR. Die KRONES-Aktie legte bis auf 127,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 127,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 917 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 13,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 25,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

KRONES-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,97 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 158,71 EUR für die KRONES-Aktie aus.

KRONES ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,15 EUR. Im letzten Jahr hatte KRONES einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,38 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,32 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,88 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
20.11.2025KRONES BuyWarburg Research
10.11.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025KRONES KaufenDZ BANK
