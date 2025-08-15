Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Donnerstagnachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lenovo Group-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 1,5 Prozent auf 1,17 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 1,17 EUR. Das Tagestief markierte die Lenovo Group-Aktie bei 1,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,18 EUR. Zuletzt wechselten 26.530 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 30,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 0,83 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,90 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Lenovo Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,390 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,053 USD.

Am 13.08.2025 hat Lenovo Group die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,70 Prozent auf 146,97 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Lenovo Group wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lenovo Group einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

