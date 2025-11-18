Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Lenovo Group am Dienstagvormittag ins Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 3,3 Prozent auf 1,06 EUR ab.

Der Lenovo Group-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:15 Uhr verlor das Papier 3,3 Prozent auf 1,06 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Lenovo Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,06 EUR aus. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,07 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 11.000 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.

Bei 1,68 EUR erreichte der Titel am 21.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 37,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lenovo Group-Aktie 21,25 Prozent sinken.

Lenovo Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,052 USD belaufen.

Lenovo Group veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 HKD gegenüber 0,23 HKD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 146,97 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 139,22 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Lenovo Group wird am 19.11.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,128 USD je Aktie in den Lenovo Group-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Samsung-Aktie fällt: Samsung soll in Patentprozess 445,5 Millionen Dollar zahlen

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen