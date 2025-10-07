DAX24.394 +0,1%Est505.618 -0,2%MSCI World4.328 -0,6%Top 10 Crypto16,68 -4,1%Nas22.761 -0,8%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1672 -0,3%Öl65,31 -0,3%Gold3.983 +0,6%
Top News
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Profil
Lockheed Martin im Fokus

07.10.25 16:09 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin gibt am Dienstagnachmittag nach

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Lockheed Martin-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 512,76 USD.

Um 15:50 Uhr fiel die Lockheed Martin-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 512,76 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lockheed Martin-Aktie bisher bei 512,58 USD. Bei 514,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.532 Lockheed Martin-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.10.2024 markierte das Papier bei 617,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,38 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2025 Kursverluste bis auf 410,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Verlust von 20,02 Prozent wieder erreichen.

Lockheed Martin-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 12,75 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 13,35 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lockheed Martin am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 USD gegenüber 6,85 USD im Vorjahresquartal. Lockheed Martin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,16 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Lockheed Martin dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Lockheed Martin.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 21,94 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

