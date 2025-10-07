Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Dienstagabend auf rotem Terrain

Lockheed Martin im Fokus

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lockheed Martin gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 511,40 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 511,40 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Lockheed Martin-Aktie bis auf 509,36 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 514,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 73.746 Lockheed Martin-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (617,25 USD) erklomm das Papier am 22.10.2024. Gewinne von 20,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 410,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lockheed Martin-Aktie 24,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 12,75 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,35 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 22.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,16 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,12 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Lockheed Martin dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lockheed Martin einen Gewinn von 21,94 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Firefly Aerospace-Aktie -21 Prozent: Alpha-Rakete bei Tests zerstört

Palantir-Aktie vor neuen Rekordhöhen? Trump-Administration könnte antreiben

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10