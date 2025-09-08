Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteidigt am Dienstagmittag Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Lufthansa. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Lufthansa-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 7,57 EUR.

Die Lufthansa-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 7,57 EUR. Bei 7,62 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 7,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 321.715 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,39 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 26,99 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,297 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,17 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,84 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent auf 10,32 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Lufthansa dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,13 EUR je Lufthansa-Aktie.

