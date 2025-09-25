Lufthansa Aktie News: Lufthansa macht am Mittag Boden gut
Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 7,71 EUR nach oben.
Um 11:49 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 7,71 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 7,73 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,64 EUR. Bisher wurden via XETRA 868.637 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 25.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,39 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,77 Prozent hinzugewinnen. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 28,35 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,298 EUR je Lufthansa-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,21 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,32 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je Lufthansa-Aktie.
