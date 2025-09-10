Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag höher

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 7,53 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 7,53 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,56 EUR. Mit einem Wert von 7,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.051.828 Lufthansa-Aktien.

Am 25.08.2025 markierte das Papier bei 8,39 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,31 Prozent hinzugewinnen. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,52 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,68 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,301 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,17 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,32 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,01 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

