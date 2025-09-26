Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Montagvormittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 7,81 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 7,81 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 7,84 EUR. Bei 7,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 309.447 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,39 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,43 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 41,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,298 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,21 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,32 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,12 EUR fest.

