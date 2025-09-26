Lufthansa Aktie News: Lufthansa reagiert am Mittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lufthansa. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Das Papier von Lufthansa konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 7,85 EUR. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,92 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.539.929 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 8,39 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Bei 5,52 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,298 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,21 EUR.

Am 31.07.2025 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR erwirtschaftet worden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie zieht an: Offenbar tausende Stellen in der Verwaltung auf der Kippe

Lufthansa-Aktie gewinnt: JPMorgan belässt Lufthansa auf 'Underweight' - Lufthansa droht mit Kürzungen an ostdeutschen Flughäfen

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lufthansa von vor 10 Jahren eingebracht