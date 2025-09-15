Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagmittag ohne große Veränderung

Kurs der Lufthansa

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 7,43 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:49 Uhr die Lufthansa-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 7,43 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 7,48 EUR. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,39 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,44 EUR. Bisher wurden heute 649.415 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 12,81 Prozent zulegen. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 25,69 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,301 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,21 EUR.

Am 31.07.2025 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 10,32 Mrd. EUR gegenüber 10,01 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

