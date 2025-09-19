DAX23.509 -0,6%ESt505.446 -0,2%Top 10 Crypto15,54 -2,9%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.760 -2,5%Euro1,1766 +0,2%Öl66,78 +0,2%Gold3.721 +1,0%
DAX mit Verlusten -- Pfizer plant wohl Millardenübernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen
BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain
Lufthansa im Fokus

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagvormittag mit Verlusten

22.09.25 09:29 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 7,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,35 EUR -0,02 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lufthansa-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 7,35 EUR abwärts. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 7,33 EUR. Bei 7,37 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 175.560 Lufthansa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,10 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (5,52 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,298 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,21 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR erwirtschaftet worden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.09.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
12.09.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
10.09.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
07.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.09.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
12.09.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
10.09.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025Lufthansa UnderweightBarclays Capital

