Lyft Aktie News: Lyft am Abend schwächer

Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 23,65 USD abwärts.

Die Lyft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 23,65 USD. Die Lyft-Aktie sank bis auf 23,07 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,72 USD. Bisher wurden heute 2.417.762 Lyft-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2025 auf bis zu 23,87 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 0,94 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 59,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 05.11.2025 hat Lyft die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,03 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,69 Mrd. USD gegenüber 1,52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Lyft am 11.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,502 USD je Lyft-Aktie.

