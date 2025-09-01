DAX23.814 +0,2%ESt505.358 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.500 +1,6%Euro1,1683 +0,3%Öl66,68 -0,3%Gold3.549 +0,1%
MÄRKTE ASIEN/Fester - Autoaktien in Tokio gesucht, in Seoul nicht

05.09.25 09:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
67,10 EUR 3,15 EUR 4,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Honda Motor Co. Ltd.
9,66 EUR 0,07 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hyundai Motor Co Ltd
89,00 USD -31,00 USD -25,83%
Charts|News|Analysen
Kia Motors Corp
107.000,00 KRW 0,00 KRW 0,00%
Charts|News|Analysen
Mazda Motor Corp.
6,34 EUR 0,27 EUR 4,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nissan Motor Co. Ltd.
1,97 EUR 0,04 EUR 2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SoftBank Corp.
89,71 EUR -1,09 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Toyota Motor Corp.
17,29 EUR 0,51 EUR 3,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nach einer freundlichen Tendenz an der Wall Street am Donnerstag ist es mit den Kursen an den Börsen in Ostasien und Australien am Freitag ebenfalls nach oben gegangen. Erneut fallende Renditen an den Anleihemärkten stützten in den USA die Stimmung, nachdem schwächere Arbeitsmarktdaten die herrschende Zinssenkungsfantasie untermauert hatten. Der S&P-500 markierte ein neues Rekordhoch.

Wer­bung

Die wiederholte Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, schon sehr bald Zölle auf Chipimporte einzuführen, stellte keinen Belastungsfaktor dar. Zudem können Unternehmen, die in den USA produzierten, die Zölle umgehen. Unter anderem gilt das für SK Hynix, die in Seoul um rund 3 Prozent zulegten.

In Tokio stieg der Nikkei-225 um 1,0 Prozent. Positiv wirkte, dass die USA die Zölle auf japanische Autos und Autoteile von 25 auf 15 Prozent gesenkt haben - im Gegenzug dafür, dass Japan die Zölle auf US-Waren senkt und Tokio 550 Milliarden Dollar für Infrastrukturprojekte in den USA bereitstellt. Die neuen Zölle gelten laut der Verordnung rückwirkend zum 7. August. Toyota gewannen 2 Prozent, Nissan 2,3, Mazda 3,5 und Honda 1,1 Prozent. An der Börse in Seoul wurde die Vereinbarung zu den Zöllen auf japanische Autos als Nachteil für die eigenen Autobauer wahrgenommen. Entsprechend gaben Hyundai um 0,9 und Kia um 0,4 Prozent nach.

Insgesamt ging es in Seoul um 0,1 Prozent nach oben, bereits den vierten Handelstag in Folge. Der S&P/ASX 200 in Sydney zog um 0,5 Prozent an. Die chinesischen Börsen zeigten sich nach den kräftigen Gewinnmitnahmen am Vortag deutlich erholt um bis zu 1,4 Prozent.

Wer­bung

Gold zeigte sich mit 3.551 Dollar je Feinunze in der Nähe des Allzeithochs. Die Ölpreise gaben weiter nach. Im Blick steht das Opec+-Treffen am Wochenende. Es wird spekuliert, dass die Gruppe eine Ausweitung der Ölproduktion beschließen könnte.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.871,20 +0,5% +7,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 43.018,75 +1,0% +5,1% 08:30

Kospi (Seoul) 3.205,12 +0,1% +33,6% 08:30

Shanghai-Comp. 3.812.51 +1,2% +13,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.415,31 +1,4% +26,3% 10:00

Wer­bung

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:05 % YTD

EUR/USD 1,1668 0,2 1,1650 1,1655 +12,6%

EUR/JPY 172,96 0,0 172,91 172,86 +6,0%

EUR/GBP 0,8673 0,0 0,8673 0,8674 +4,8%

GBP/USD 1,3452 0,1 1,3433 1,3436 +7,4%

USD/JPY 148,24 -0,1 148,42 148,32 -5,9%

USD/KRW 1.391,18 -0,1 1.393,09 1.392,95 -5,7%

USD/CNY 7,1056 -0,0 7,1060 7,1080 -1,4%

USD/CNH 7,1339 -0,1 7,1385 7,1385 -2,7%

USD/HKD 7,8011 -0,0 7,8014 7,7971 +0,4%

AUD/USD 0,6533 0,3 0,6516 0,6526 +5,7%

NZD/USD 0,5866 0,3 0,5847 0,5866 +5,0%

BTC/USD 112.271,00 1,6 110.511,25 110.629,35 +18,3%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,45 63,48 -1,6% -1,03 -10,7%

Brent/ICE 66,67 66,99 -0,5% -0,32 -9,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.551,06 3.549,00 +0,1% +2,06 +35,7%

Silber 40,78 40,725 +0,1% +0,06 +42,5%

Platin 1.187,10 1.177,32 +0,8% +9,78 +39,5%

Kupfer 4,49 4,49 0% 0,00 +9,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2025 03:28 ET (07:28 GMT)

