DAX23.761 +0,2%ESt505.384 +0,3%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1700 -0,1%Öl67,03 +0,8%Gold3.646 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Volkswagen (VW) vz. 766403 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- GameStop: Zahlen überzeugen Anleger -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, DroneShield, UnitedHealth im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger
Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!

MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Neue Rekorde in Seoul und in Tokio

10.09.25 09:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
74,80 EUR 2,23 EUR 3,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alibaba
124,00 EUR -1,20 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Iluka Resources Ltd.
3,11 EUR -0,51 EUR -14,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Longfor Properties Co Ltd
1,22 EUR 0,04 EUR 3,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meituan Dianping Registered Shs Unitary 144A-Reg S
11,11 EUR 0,28 EUR 2,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Renesas Electronics Corp
9,87 EUR 0,08 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
71.500,00 KRW 1.400,00 KRW 2,00%
Charts|News|Analysen
Semiconductor Manufacturing International Corp Registered Shs
3,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shimao Property Holdings LimitedShs
0,04 EUR 0,00 EUR 12,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SK hynix Inc.
USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
Sony Corp.
24,58 EUR 0,08 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tencent Holdings Ltd
69,86 EUR 0,82 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten ist es am Mittwoch nach freundlichen Vorgaben und neuen Rekordständen an der Wall Street auf breiter Front aufwärts gegangen. In Tokio wurde auf Schlusskursbasis ein neues Rekordhoch erreicht, ebenso in Seoul. Die US-Zinssenkungsfantasie als laut Händlern maßgeblicher Treiber der Kurse ist weiter intakt, nachdem in den USA die Zahl der neuen Stellen in den vergangenen Monaten bis März deutlich um 900.000 nach unten revidiert worden war. Inzwischen wird mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit auch ein großer Zinsschritt nach unten für möglich gehalten, wenn die US-Notenbank am 17. September darüber entscheidet. Eine Senkung um 25 Basispunkte gilt ohnehin als ausgemacht. US-Finanzminister Bessent forderte nach den revidierten Daten die US-Notenbank auf, ihren geldpolitischen Kurs zu lockern.

Wer­bung

In Tokio gewann der Nikkei-225-Index 0,9 Prozent auf 43.838 Punkte. Weiter sorgte die Spekulation auf eine ausgabenfreudigere neue Regierungsspitze für Kauflaune, nachdem der bisherige Premier Ishiba am Wochenende seinen Rücktritt erklärt hatte. Marktteilnehmer verwiesen als Stimmungsaufheller auch auf die jüngst gesenkten US-Importzölle auf japanische Autos. Dessen ungeachtet gehörten die Autoaktien am Mittwoch nicht zu den Gewinnern.

Weiter nur eine Richtung kannte der Kospi in Seoul. Er legte den siebten Tag in Folge zu und gewann dabei noch an Dynamik angesichts eines Aufschlags von 1,7 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von einem Zusammenspiel starker Technologie- und Batterieaktien, internationalem Kapitalinteresse, politischen Reformsignalen und marktfreundlichen Bewertungen.

An den chinesischen Börsen galt es, neue Preisdaten zu verarbeiten. Im August sanken sowohl die Verbraucherpreise wie auch die Erzeugerpreise deutlicher als erwartet. Das schürte Spekulationen über weitere staatliche Unterstützungsmaßnahmen für die maue Konjunktur. In Schanghai ging es um 0,1 Prozent nach oben, in Hongkong (Späthandel) um 1,1 Prozent. Im australischen Sydney zog das Marktbarometer um 0,3 Prozent an.

Wer­bung

In der gesamten Region waren Technologieaktien gesucht. Dazu trug bei, dass Oracle einen deutlichen Anstieg des Auftragsbestands für das KI-Geschäft mitgeteilt hatte. In Hongkong verteuerten sich Tencent um 1,3, Alibaba um 0,8 und Meituan um 2,2 Prozent. In Seoul legten Samsung Electronics um 1,5 und SK Hynix um 5,6 Prozent zu. In Tokio verbesserten sich Advantest um 3,3 und Renesas um 1,7 Prozent. Für Softbank Group ging es um 7,3 Prozent nordwärts. in Hongkong stiegen SMIC um 3,2 Prozent.

Nach der Hausse am Vortag legten in Hongkong Immobilienaktien weiter zu, nach jüngsten Nachrichten über neue Stimuli für die Branche. Longfor stiegen um 0,8, China Vanke um 2,7 und Shimao um 3,8 Prozent. Unter den Einzelwerten in Sydney ging es für Iluka um 14,2 Prozent nach unten. Das Unternehmen hatte Produktionsaussetzungen wegen einer gedämpften Nachfrage nach Mineralsanden mitgeteilt.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.830,40 +0,3% +8,5% 08:00

Wer­bung

Nikkei-225 (Tokio) 43.837,67 +0,9% +9,4% 08:30

Kospi (Seoul) 3.314,53 +1,7% +38,1% 08:30

Schanghai-Comp. 3.812,22 +0,1% +14,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.217,69 +1,1% +27,7% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:20 % YTD

EUR/USD 1,1698 -0,1 1,1711 1,1762 +13,5%

EUR/JPY 172,49 -0,1 172,61 173,00 +6,4%

EUR/GBP 0,8646 -0,1 0,8659 0,8669 +4,9%

GBP/USD 1,3530 0,0 1,3526 1,3568 +8,3%

USD/JPY 147,45 0,0 147,39 147,09 -6,2%

USD/KRW 1.388,09 -0,1 1.389,28 1.389,05 -6,1%

USD/CNY 7,0936 -0,1 7,0982 7,0957 -1,6%

USD/CNH 7,1184 -0,1 7,1234 7,1233 -2,9%

USD/HKD 7,7881 -0,0 7,7884 7,7900 +0,3%

AUD/USD 0,6603 0,3 0,6585 0,6607 +6,5%

NZD/USD 0,5941 0,3 0,5926 0,5949 +6,1%

BTC/USD 111.829,05 0,5 111.317,80 113.177,55 +18,6%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,23 62,63 +1,0% +0,60 -13,3%

Brent/ICE 67,01 66,39 +0,9% +0,62 -11,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.645,84 3.626,00 +0,5% +19,84 +38,5%

Silber 41,07 40,925 +0,4% +0,15 +43,3%

Platin 1.183,42 1.171,45 +1,0% +11,97 +34,5%

Kupfer 4,58 4,57 +0,3% +0,01 +11,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2025 03:35 ET (07:35 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Advantest

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advantest

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Alibaba

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen