Heute im Fokus
Vor Inflationsdaten: DAX mit leichten Verlusten erwartet -- China-Börsen im Plus - Abgaben in Japan -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- UniCredit erhöht Beteiligung an Alpha Bank
Aktien von Alpha Bank und UniCredit im Fokus: UniCredit erhöht Beteiligung an griechischer Alpha Bank
DAX dürfte auch am letzten Handelstag der Woche zum Start leicht nachgeben
MÄRKTE ASIEN/Japan schwächelt - China setzt auf Alibaba

29.08.25 06:54 Uhr
Aktien
Alibaba
102,40 EUR -2,40 EUR -2,29%
Dentsu Inc.
16,20 EUR -2,00 EUR -10,99%
Hino Motors Ltd.
2,28 EUR 0,28 EUR 14,00%
Kawasaki Heavy Industries Ltd.
54,24 EUR 1,46 EUR 2,77%
DOW JONES--In engen Spannen uneinheitlich zeigen sich am Freitag die Börsen in Asien und Australien. Die Märkte werden gestützt von den guten Vorgaben aus den USA. Dort wurde das BIP auf 3,3 Prozent im zweiten Quartal nach oben revidiert und die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung positiv aufgenommen. Im Fokus steht nun allerdings als wichtigster Indikator des Tages der PCE-Index am Nachmittag. Er gilt als bevorzugte Messlatte der US-Notenbank für die Inflation. Die Fed ist bei ihren Zinsentscheidungen derzeit hin- und hergerissen: "Der Fokus liegt weiterhin auf dem empfindlichen Gleichgewicht zwischen erhöhter Inflation und einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt.", sagte Jim Baird, Chief Investment Officer bei Plante Moran Financial Advisors.

Besonders deutlich nach oben geht es in Shenzhen mit 0,9 Prozent. Hongkong folgt mit plus 0,6 Prozent. Gewartet wird mit Spannung auf die Quartalszahlen von Alibaba.

Japans Nikkei-Index läuft mit minus 0,2 Prozent etwas hinterher. Hier belasten schwache Wirtschaftsdaten: So stieg die Kernrate der Verbraucherpreise im Raum Tokio um 0,4 Prozent zum Vormonat an. Die Arbeitslosenquote wurde mit 2,3 Prozent gemeldet, die Industrieproduktion sank im Juni um 1,6 Prozent. Besonders der Rückgang im Einzelhandelsumsatz macht Sorgen: Auch hier zeigte sich der Sommer schwach und ließ die Juli-Umsätze nur um 0,3 Prozent gegenüber Vorjahr steigen. Erwartet worden war ein Plus von um die 1,5 Prozent.

Im Fokus an vielen Märkten Asiens stehen im Tagesverlauf vor allem Daten zu Kreditnachfrage und Geldmenge, so in Singapur, den Philippinen, Malaysia und Hongkong.

Bei den Einzelaktien ragen in Tokio Dentsu mit einem Plus von 6,4 Prozent hervor. Die japanische Werbeagentur erwägt den Verkauf ihres internationalen Geschäfts. Dies würde zur Konsolidierung des internationalen Werbemarktes beitragen, der unter stark fallenden Ausgaben auf Kundenseite leidet.

Unter den Top-Verlierern finden sich die Aktien des Maschinenbauers Kawasaki Heavy Industries mit 2,9 Prozent Minus und Hino Motors mit Abgaben von 2,4 Prozent.

In China wird mit Spannung auf die ersten Anzeichen des Handelskriegs mit den USA in den Zahlen von Alibaba geblickt. Der Online-Händler gilt als ein Indikator für das Wohlbefinden der gesamten chinesischen Wirtschaft und der Zuversicht der Konsumenten. Die Aktien sind mit mehr als 40 Prozent Plus dieses Jahr klarer Outperformer gegen den China-MSCI-Index, der nur 28 Prozent höher liegt. Am Freitag im Verlauf steigt die Aktie um 0,7 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.971,10 -0,1% +9,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 42.705,04 -0,3% +6,6% 08:30

Kospi (Seoul) 3.189,33 +0,1% +32,9% 08:30

Shanghai-Comp. 3.849,76 +0,2% +13,4% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.156,89 +0,6% +25,6% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1665 -0,1 1,1679 1,1635 +12,4%

EUR/JPY 171,40 -0,1 171,63 171,44 +5,2%

EUR/GBP 0,8639 -0,1 0,8644 0,8625 +4,2%

GBP/USD 1,3502 -0,1 1,3510 1,3489 +7,9%

USD/JPY 146,94 -0,0 146,95 147,35 -6,4%

USD/KRW 1.388,45 0,2 1.385,35 1.388,27 -5,5%

USD/CNY 7,0923 0,1 7,0841 7,0932 -1,4%

USD/CNH 7,1241 0,1 7,1201 7,1393 -2,5%

USD/HKD 7,7916 -0,0 7,7948 7,7950 +0,2%

AUD/USD 0,6539 0,1 0,6529 0,6509 +5,1%

NZD/USD 0,5892 0,2 0,5882 0,5856 +4,6%

BTC/USD 111.512,20 -0,5 112.050,30 113.071,00 +18,0%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,22 64,60 -0,6% -0,38 -10,5%

Brent/ICE 68,24 68,62 -0,6% -0,38 -9,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.408,75 3.414,28 -0,2% -5,53 +29,6%

Silber 38,86 39,075 -0,6% -0,22 +33,8%

Platin 1.161,49 1.167,49 -0,5% -6,00 +32,5%

Kupfer 4,48 4,46 +0,3% 0,01 +9,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2025 00:55 ET (04:55 GMT)

