DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,40 -2,5%Dow45.647 +0,3%Nas21.819 +0,1%Bitcoin94.630 -0,7%Euro1,1724 -0,3%Öl66,60 +0,5%Gold3.645 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA DEUTZ 630500 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich in Rot -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Apple-Aktie vor Event leichter: Kommt "The next big thing"? - Diese Neuheiten dürfte der iKonzern heute präsentieren Apple-Aktie vor Event leichter: Kommt "The next big thing"? - Diese Neuheiten dürfte der iKonzern heute präsentieren
DEUTZ-Aktie unter Druck: Kapitalerhöhung für Übernahme gestartet DEUTZ-Aktie unter Druck: Kapitalerhöhung für Übernahme gestartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview

MÄRKTE USA/Leichtes Plus nach Arbeitsmarktdaten-Revision

09.09.25 18:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
100,88 EUR -4,92 EUR -4,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
425,10 EUR 2,00 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nebius
78,50 EUR 22,00 EUR 38,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
202,35 EUR -1,75 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Teck Resources Ltd. (B)
34,00 EUR 4,50 EUR 15,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wolfspeed
1,50 EUR 0,45 EUR 42,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit leichten Gewinnen zeigt sich die Wall Street nach der mit Spannung erwarteten Bekanntgabe der Revision der US-Arbeitsmarktdaten. Demnach ist die Zahl der Beschäftigten in den USA zu Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump niedriger gewesen als bisher angenommen, was die Erwartungen an eine Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche verfestigt.

Wer­bung

Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) nach einer Benchmark-Revision mitteilte, lag die Beschäftigtenzahl im März 2025 um 911.000 niedriger als bisher ausgewiesen. Analysten hatten eine Abwärtsrevision um 500.000 bis 700.00 prognostiziert. Die aktualisierten Beschäftigungszahlen von April 2024 bis März 2025 könnten Einfluss darauf haben, wie aggressiv die US-Notenbank die Zinssätze in der kommenden Woche - und darüber hinaus - senkt, hieß es. Die Märkte preisen nun fast drei Zinssenkungen der Fed bis zum Jahresende ein.

Der Dow-Jones-Index gewinnt am Mittag (Ortszeit) 0,2 Prozent auf 45.586 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite steigen um jeweils 0,1 Prozent. Der überraschend schwache Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag hatte zwar kurzzeitig Konjunktursorgen ausgelöst, gleichzeitig aber auch die Erwartung verfestigt, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird. Auch ein großer Zinsschritt um 50 Basispunkte wird nicht ausgeschlossen.

Wichtige Konjunkturdaten standen am Berichtstag erneut nicht auf der Agenda. Die Blicke sind bereits auf die Inflationsdaten am Donnerstag gerichtet, die in die Zinsentscheidung der Fed einfließen dürften.

Wer­bung

Oracle mit Zahlen - Nebius und Wolfspeed steigen stark

Auf der Unternehmensseite wird auf die Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal von Oracle gewartet, die nach der Schlussglocke bekannt gegeben werden. Die Aktie fällt um 0,2 Prozent. Dell reduzieren sich um 1,5 Prozent. CFO Yvonne McGill verlässt nach 30 Jahren das Unternehmen. Dell erklärte, der Rückzug erfolge nicht aufgrund von Meinungsverschiedenheiten.

Nebius springen um 42,9 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen sich einen 19,4 Milliarden Dollar schweren Vertrag zur Bereitstellung von KI-Infrastruktur für Microsoft (+0,1%) bis 2031 sichern konnte. Wolfspeed steigen um 38,7 Prozent. Der Chiplieferant hat die gerichtliche Zustimmung für seinen Restrukturierungsplan erhalten und rechnet damit, in den nächsten Wochen aus dem Chapter-11-Schutz herauszukommen.

Die Aktie von Teck Resources klettert um 14,4 Prozent, nachdem der kanadische Bergbaukonzern einer "Fusion unter Gleichen" mit dem Konkurrenten Anglo American zugestimmt hat.

Wer­bung

Der Dollar gibt unmittelbar nach der Veröffentlichung der Revision der US-Arbeitsmarktdaten zunächst leicht nach, holt die Abgaben aber schnell wieder auf. Aktuell legt Dollar-Index um 0,2 Prozent zu. Im Verlauf hatte er schon den tiefsten Stand seit fast sieben Wochen markiert.

Die Ölpreise steigen weiter, die Notierungen von Brent und WTI klettern um bis zu 1,1 Prozent. Die Erwartung weiterer Sanktionen gegen Russland treibe die Preise nach oben, heißt es. Zudem hat Israel einen Angriff auf die hochrangige politische Führung der Hamas in Katar verübt. Dies erhöhe die geopolitische Risikoprämie, heißt es.

Der Goldpreis legte zunächst weiter zu und markierte bei knapp 3.675 Dollar je Feinunze ein neues Rekordhoch, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Die Feinunze gewinnt 0,3 Prozent auf 3.649 Dollar. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von 38 Prozent zu Buche. Käufe durch Zentralbanken und die Nachfrage von Anlegern, die nach Alternativen zu Staatsanleihen suchten, treiben den Preis weiter an, sagt Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. Das Edelmetall sei zwar technisch überkauft, aber Goldman Sachs habe kürzlich angemerkt, dass der Preis fast 5.000 Dollar pro Unze erreichen könnte. Dafür müssten lediglich 1 Prozent der privat gehaltenen Staatsanleihen in Gold umgeschichtet werden, fügt sie hinzu.

Am Anleihemarkt erholen sich die Renditen leicht von den jüngsten Abgaben. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 1,0 Basispunkte auf 4,06 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 45.586,19 +0,2% 71,24 +7,0%

S&P-500 6.498,48 +0,1% 3,33 +10,4%

NASDAQ Comp 21.811,64 +0,1% 12,94 +12,9%

NASDAQ 100 23.787,92 +0,1% 25,62 +13,1%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:11 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1726 -0,3% 1,1762 1,1723 +13,5%

EUR/JPY 172,60 -0,5% 173,51 172,64 +6,4%

EUR/CHF 0,9331 -0,0% 0,9331 0,9330 -0,6%

EUR/GBP 0,8664 -0,2% 0,8682 0,8663 +4,9%

USD/JPY 147,19 -0,2% 147,52 147,27 -6,2%

GBP/USD 1,3534 -0,1% 1,3546 1,3532 +8,3%

USD/CNY 7,0963 -0,0% 7,0984 7,0942 -1,6%

USD/CNH 7,1209 -0,0% 7,1225 7,1221 -2,9%

AUS/USD 0,6594 +0,0% 0,6590 0,6587 +6,5%

Bitcoin/USD 111.081,20 -1,1% 112.343,30 111.492,05 +18,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,93 62,26 +1,1% 0,67 -13,3%

Brent/ICE 66,67 66,02 +1,0% 0,65 -11,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.649,18 3.637,10 +0,3% 12,08 +38,5%

Silber 40,98 41,33 -0,8% -0,35 +43,3%

Platin 1.170,59 1.179,43 -0,7% -8,84 +34,5%

Kupfer 4,56 4,56 +0,0% 0,00 +11,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2025 12:31 ET (16:31 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Dell Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dell Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dell Technologies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
31.07.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Microsoft BuyUBS AG
31.07.2025Microsoft KaufenDZ BANK
31.07.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen