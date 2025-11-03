McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds tendiert am Abend auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von McDonalds gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die McDonalds-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 296,29 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die McDonalds-Aktie in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 296,29 USD ab. Der Kurs der McDonalds-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 294,47 USD nach. Bei 297,67 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 209.425 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 326,32 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 276,56 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 6,66 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,78 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,17 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 335,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte McDonalds am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,13 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat McDonalds in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,84 Mrd. USD im Vergleich zu 6,87 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte McDonalds Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,26 USD fest.

