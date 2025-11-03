McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von McDonalds gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von McDonalds befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,9 Prozent auf 295,79 USD ab.

Das Papier von McDonalds gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 295,79 USD abwärts. Bei 294,91 USD markierte die McDonalds-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 297,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 63.436 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 326,32 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Gewinne von 10,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 276,56 USD. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 6,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,17 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 335,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte McDonalds am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,44 Prozent zurück. Hier wurden 6,84 Mrd. USD gegenüber 6,87 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte McDonalds Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,26 USD je McDonalds-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

