McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von McDonalds gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von McDonalds befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,9 Prozent auf 295,79 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von McDonalds gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 295,79 USD abwärts. Bei 294,91 USD markierte die McDonalds-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 297,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 63.436 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 326,32 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Gewinne von 10,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 276,56 USD. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 6,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,17 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 335,00 USD an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte McDonalds am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,44 Prozent zurück. Hier wurden 6,84 Mrd. USD gegenüber 6,87 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte McDonalds Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,26 USD je McDonalds-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McDonalds-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Erste Schätzungen: McDonalds stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Übrigens: McDonalds und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf McDonalds
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McDonalds
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Nachrichten zu McDonald's Corp.
Analysen zu McDonald's Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|03.09.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|28.07.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2024
|McDonalds Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.06.2024
|McDonalds Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2024
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2023
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.07.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.04.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.01.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.10.2015
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für McDonald's Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen