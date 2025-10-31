DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.812 +1,4%Euro1,1563 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Blick auf McDonalds-Kurs

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds tendiert am Abend auf rotem Terrain

31.10.25 20:23 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds tendiert am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von McDonalds. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 298,23 USD.

McDonald's Corp.
Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 1,4 Prozent auf 298,23 USD. Bei 297,00 USD markierte die McDonalds-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 300,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der McDonalds-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 246.129 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 326,32 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,42 Prozent hinzugewinnen. Bei 276,56 USD erreichte der Anteilsschein am 17.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 7,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,17 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 335,00 USD an.

Am 06.08.2025 lud McDonalds zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,13 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat McDonalds mit einem Umsatz von insgesamt 6,84 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,44 Prozent verringert.

McDonalds dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

