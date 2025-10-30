McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds gibt am Donnerstagabend ab

So entwickelt sich McDonalds

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von McDonalds. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 301,95 USD.

Die McDonalds-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,1 Prozent auf 301,95 USD ab. In der Spitze büßte die McDonalds-Aktie bis auf 300,27 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 300,27 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten McDonalds-Aktien beläuft sich auf 233.373 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 326,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 8,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 276,56 USD am 17.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 8,41 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten McDonalds-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,78 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,17 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 335,00 USD.

McDonalds veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,13 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat McDonalds mit einem Umsatz von insgesamt 6,84 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,44 Prozent verringert.

Die McDonalds-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2025 12,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

