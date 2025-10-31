DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.648 +0,3%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1523 -0,4%Öl65,07 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
So bewegt sich McDonalds

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Freitagnachmittag im Minusbereich

31.10.25 16:08 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Freitagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 298,61 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
259,25 EUR -2,15 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 298,61 USD. Zwischenzeitlich weitete die McDonalds-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 297,00 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 300,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 121.429 McDonalds-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (326,32 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 8,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 276,56 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,38 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,17 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 335,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte McDonalds am 06.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 3,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte McDonalds 3,13 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,44 Prozent auf 6,84 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 6,87 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte McDonalds am 05.11.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,26 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McDonalds-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: McDonalds stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

In eigener Sache

Übrigens: McDonalds und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf McDonalds

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McDonalds

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Alberto Stocco / Shutterstock.com

Nachrichten zu McDonald's Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu McDonald's Corp.

DatumRatingAnalyst
16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
28.07.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
30.07.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.06.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2024McDonalds Market-PerformBernstein Research
30.10.2023McDonalds Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.07.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.04.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.01.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.10.2015McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für McDonald's Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen