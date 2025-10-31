McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Freitagnachmittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 298,61 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 298,61 USD. Zwischenzeitlich weitete die McDonalds-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 297,00 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 300,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 121.429 McDonalds-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (326,32 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 8,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 276,56 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,38 Prozent.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,17 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 335,00 USD an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte McDonalds am 06.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 3,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte McDonalds 3,13 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,44 Prozent auf 6,84 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 6,87 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte McDonalds am 05.11.2025 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,26 USD je Aktie belaufen.
