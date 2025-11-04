McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von McDonalds zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 297,23 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 297,23 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die McDonalds-Aktie bisher bei 299,50 USD. Bei 298,21 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 80.364 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 326,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 8,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 276,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,95 Prozent.

Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2024 mit 6,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,17 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 335,00 USD.

McDonalds ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,14 USD gegenüber 3,13 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat McDonalds 6,84 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,87 Mrd. USD umgesetzt worden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je McDonalds-Aktie in Höhe von 12,26 USD im Jahr 2025 aus.

