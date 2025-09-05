McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Montagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von McDonalds. Das Papier von McDonalds befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,9 Prozent auf 311,40 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 311,40 USD. Im Tief verlor die McDonalds-Aktie bis auf 310,00 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 312,81 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 71.030 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 326,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die McDonalds-Aktie somit 4,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,17 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 340,00 USD.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. McDonalds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,84 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je McDonalds-Aktie in Höhe von 12,35 USD im Jahr 2025 aus.

