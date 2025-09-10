McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Donnerstagabend höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von McDonalds. Das Papier von McDonalds legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 308,05 USD.
Das Papier von McDonalds konnte um 20:06 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 308,05 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die McDonalds-Aktie bei 308,93 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 306,23 USD. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 154.672 Aktien.
Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 326,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 5,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 276,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass McDonalds-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,17 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete McDonalds 6,78 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 340,00 USD an.
McDonalds ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,49 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,84 Mrd. USD ausgewiesen.
McDonalds dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.
Experten taxieren den McDonalds-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,35 USD je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|28.07.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
