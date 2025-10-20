DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.343 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.999 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1657 ±-0,0%Öl60,65 -1,1%Gold4.349 +2,3%
Kurs der McDonalds

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds verzeichnet am Nachmittag Verluste

20.10.25 16:08 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von McDonalds. Das Papier von McDonalds befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 307,22 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
263,35 EUR -0,15 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von McDonalds befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 307,22 USD ab. Die Abwärtsbewegung der McDonalds-Aktie ging bis auf 307,02 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 307,95 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 44.486 McDonalds-Aktien.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 326,32 USD an. Gewinne von 6,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 276,56 USD erreichte der Anteilsschein am 17.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 9,98 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,17 USD. Im Vorjahr erhielten McDonalds-Aktionäre 6,78 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die McDonalds-Aktie im Durchschnitt mit 335,00 USD.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. McDonalds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,84 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte McDonalds die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der McDonalds-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,28 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

