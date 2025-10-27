McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds tendiert am Abend nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von McDonalds. Im New York-Handel gewannen die McDonalds-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 309,30 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die McDonalds-Aktie bei 309,37 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 306,06 USD. Von der McDonalds-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 183.272 Stück gehandelt.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 326,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die McDonalds-Aktie 5,50 Prozent zulegen. Bei 276,56 USD fiel das Papier am 17.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 11,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,18 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 335,00 USD je McDonalds-Aktie aus.

Am 06.08.2025 lud McDonalds zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 3,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte McDonalds 2,80 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,84 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

In der McDonalds-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

