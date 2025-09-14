Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag gesucht

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 51,93 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 51,93 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 52,12 EUR. Bei 51,91 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 81.495 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 63,17 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,65 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,59 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 33,15 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 36,74 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 29.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 23.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 5,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Tesla-Aktie fester: Verbrenner-Aus in Gefahr? Werksleiter äußert Bedenken

Mercedes-Benz-Aktie verliert: Daimler Buses investiert in Ausbau der Produktion in der Türkei

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor einem Jahr verloren