Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag gesucht
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 51,93 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 09:06 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 51,93 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 52,12 EUR. Bei 51,91 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 81.495 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 63,17 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,65 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,59 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 33,15 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 36,74 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 29.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 23.10.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 5,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Tesla-Aktie fester: Verbrenner-Aus in Gefahr? Werksleiter äußert Bedenken
Mercedes-Benz-Aktie verliert: Daimler Buses investiert in Ausbau der Produktion in der Türkei
DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor einem Jahr verloren
Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK
|31.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK
|31.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.02.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.2024
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.2021
|Daimler Hold
|HSBC
|18.02.2021
|Daimler Sell
|Warburg Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen