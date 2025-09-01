Merck Aktie News: Merck tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

So entwickelt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 107,85 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 107,85 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 107,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 108,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 76.431 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 6,63 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 148,71 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5,26 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,35 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,33 EUR im Jahr 2025 aus.

