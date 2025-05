Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 125,90 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 125,90 EUR. Die Merck-Aktie legte bis auf 126,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 126,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.020 Merck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,59 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 110,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,27 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,32 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 164,94 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 06.03.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 5,42 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,01 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Barclays Capital die Merck-Aktie

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Merck-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Merck-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight