Merck Aktie News: Merck tendiert am Montagmittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Merck-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 106,85 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Merck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 106,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 107,55 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 106,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 107,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.037 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,85 EUR) erklomm das Papier am 20.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,76 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 148,71 EUR für die Merck-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,50 EUR, nach 1,40 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,26 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,35 Mrd. EUR eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 8,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

