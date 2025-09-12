Merck Aktie News: Merck gewinnt am Vormittag an Boden
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 106,90 EUR zu.
Um 09:06 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 106,90 EUR. Bei 107,15 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 107,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.272 Stück gehandelt.
Am 20.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 59,82 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,70 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,27 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 148,71 EUR aus.
Merck gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
