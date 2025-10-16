DAX24.118 -0,3%Est505.604 ±-0,0%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1658 +0,1%Öl62,28 -0,3%Gold4.232 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneins -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Drägerwerk, TSMC, ABB im Fokus
Top News
Merck-Aktie dreht dennoch ins Minus: Vor neuer Wachstumsphase - für weiteres Wachstum gut gerüstet Merck-Aktie dreht dennoch ins Minus: Vor neuer Wachstumsphase - für weiteres Wachstum gut gerüstet
Ölpreise steigen - Indien will Kauf von günstigem Öl aus Russland stoppen Ölpreise steigen - Indien will Kauf von günstigem Öl aus Russland stoppen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
So entwickelt sich Merck

Merck Aktie News: Merck am Vormittag gefragt

16.10.25 09:22 Uhr
Merck Aktie News: Merck am Vormittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 118,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
114,00 EUR -1,80 EUR -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 118,65 EUR. Bei 119,20 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 118,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 23.115 Merck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.10.2024 auf bis zu 168,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 29,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,27 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 148,71 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,50 EUR gegenüber 1,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie gewinnt: Merck tätigt Zukauf in der Laborsparte

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren bedeutet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Merck 2016

Nachrichten zu Merck KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
10:46Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10:46Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen