Merck Aktie News: Merck am Vormittag gefragt
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 118,65 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 118,65 EUR. Bei 119,20 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 118,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 23.115 Merck-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 18.10.2024 auf bis zu 168,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 29,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,27 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 148,71 EUR je Merck-Aktie aus.
Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,50 EUR gegenüber 1,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Merck-Aktie
Merck-Aktie gewinnt: Merck tätigt Zukauf in der Laborsparte
DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen
DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren bedeutet
Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Merck 2016
Nachrichten zu Merck KGaA
Analysen zu Merck KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.03.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.2022
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen