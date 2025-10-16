Merck Aktie News: Merck am Vormittag gefragt

So entwickelt sich Merck

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 118,65 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 118,65 EUR. Bei 119,20 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 118,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 23.115 Merck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.10.2024 auf bis zu 168,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 29,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,27 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 148,71 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,50 EUR gegenüber 1,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

