Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 108,80 EUR.
Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 108,80 EUR. Bei 108,95 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 107,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 76.435 Merck-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 62,68 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,44 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,71 EUR.
Merck gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,81 Prozent verringert.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,32 EUR je Merck-Aktie.
