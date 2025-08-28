Merck Aktie News: Merck behauptet sich am Vormittag
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Merck. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Merck-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 107,55 EUR.
Die Merck-Aktie wies um 09:04 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 107,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 107,55 EUR. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 107,00 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 107,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.211 Merck-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,00 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2024. Mit einem Zuwachs von 64,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 100,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 6,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,27 EUR je Merck-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,71 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,50 EUR, nach 1,40 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,26 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,35 Mrd. EUR eingefahren.
Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,32 EUR je Aktie.
DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Merck KGaA bekommt EU-Zulassung für Ogsiveo - Aktie tiefer
DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen
