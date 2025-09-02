Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verzeichnet am Abend kaum Ausschläge
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Mittwochabend ohne große Bewegung. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 735,20 USD an der Tafel.
Bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ließ sich um 20:08 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 735,20 USD. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 740,19 USD. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 734,00 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 735,92 USD. Bisher wurden heute 1.008.040 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.
Am 16.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 796,21 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 7,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 479,89 USD am 22.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 2,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,76 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 837,83 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.
Am 30.07.2025 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,16 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47,52 Mrd. USD – ein Plus von 21,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 39,07 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 28,22 USD fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
