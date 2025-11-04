Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Abend im Minus
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 631,41 USD.
Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 631,41 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 626,33 USD. Bei 628,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 3.552.432 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.
Am 16.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 796,21 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,10 Prozent hinzugewinnen. Am 22.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 479,89 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 31,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,88 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 816,67 USD.
Am 29.10.2025 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 51,24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 23,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
S&P 500 bleibt in KI-Hand: Aktien von NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial in 2026
Amazon-Aktie auf Rekordhoch: OpenAI sichert sich Rechenleistung für Milliardensumme
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Meta Platforms-Aktie angepasst
|Datum
|Rating
|Analyst
|18:11
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
