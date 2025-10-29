Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,63 Bio. EURKGV 24,54 Div. Rendite 0,34%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 875 auf 800 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für entscheidend hält Doug Anmuth in seinem Kommentar vom Donnerstag, der auch auf die nachbörslich negative Kursreaktion verweist, dass der Social-Media- und Technologieriese für 2026 nun nicht mehr mit ähnlich hohen, sondern mit deutlich höheren Investitionen als im laufenden Jahr plane. Das sei zwar angesichts des Branchentrends keine Überraschung. Die Kosten seien im Vergleich zu Google und Amazon aber sehr viel höher, da diese Unternehmen größer seien und anders als Meta über ein Cloud-Geschäft verfügten, mit dem sie das Thema Künstliche Intelligenz (KI) unmittelbar monetarisieren könnten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:47 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 800,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 751,67
|Abst. Kursziel*:
6,43%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 685,47
|Abst. Kursziel aktuell:
16,71%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 831,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|12:01
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|11:56
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:01
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|11:56
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:01
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|11:56
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Hold
|HSBC
|05.12.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Reduce
|HSBC
|31.01.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|02.02.23
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.