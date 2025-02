Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 716,29 USD zu.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 716,29 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 718,14 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 703,21 USD. Bisher wurden heute 662.002 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 05.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 718,14 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 414,50 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 42,13 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,75 USD, nach 2,00 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 718,00 USD.

Am 29.01.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,46 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 48,39 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 23.04.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 25,18 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Apple Intelligence im Fokus: Diese KI-Prioritäten könnten die Apple-Aktie 2025 bewegen

Die Expertenmeinungen zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Januar 2025

Absturz von US-Technologieaktien wie NVIDIA: Markt zu abhängig von Megacaps?